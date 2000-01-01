Привет, меня зовут Юлия Гендина. Я занимаюсь интерьерным вязанием – пледы, подушки, корзины, ковры и все, что делает наш дом уютным и таким своим. Я умею вязать сама и научу вас. Где бы вы ни жили и чем бы не занимались – поверьте, вязать – очень круто и совсем не сложно.
В марте 2021 года вышла моя первая книга: «Самый нескучный в мире плед. Мозаичное вязание крючком". Купить книгу можно здесь >>
Как научиться
Каждый из вас, вне зависимости от уровня владения навыками вязания, может связать себе все, что вы видите на моем сайте. Я снимаю видеокурсы, чтобы вы могли в удобное для вас время освоить интересующую вас технику вязания. Все мои мастер-классы представлены в видео видео, они пошаговые, подробные и подходят для новичков в вязании. Купить их можно в разделе "Видеокурсы".
Живые встречи
Я очень люблю живое общение – как здорово встречать таких же заряженных рукоделием людей! Два раза в месяц я организую в Москве бесплатные живые встречи – мы собираемся в уютной кофейне в центре города, едим, пьем, вяжем, общаемся, обмениваемся опытом. Прийти на такую встречу можно абсолютно всем – следите за анонсами в моих социальных сетях.
Видеообзоры
Подписывайтесь на мой канал в YouTube и будьте в курсе самых интересных событий в мире интерьерного вязания