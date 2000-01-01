Привет, меня зовут Юлия Гендина. Я занимаюсь интерьерным вязанием – пледы, подушки, корзины, ковры и все, что делает наш дом уютным и таким своим. Я умею вязать сама и научу вас. Где бы вы ни жили и чем бы не занимались – поверьте, вязать – очень круто и совсем не сложно.

В марте 2021 года вышла моя первая книга: «Самый нескучный в мире плед. Мозаичное вязание крючком". Купить книгу можно здесь >>